Spital sperrt einen ganzen Flügel für die Neymar-OP

Am Samstag wurde Fußball-Superstar Neymar im Krankenhaus Mater Dei in Belo Horizonte am gebrochenen äußeren Mittelfußknochen operiert. Dafür wird die Klinik zur Hochsicherheitszone.

Für den Star von Paris St. Germain und seine zehn Begleiter wird ein eigener Flügel des Krankenhauses gesperrt. Darüber hinaus gilt in der gesamten Klinik striktes Handyverbot. Das wurde dem Personal per WhatsApp-Nachricht mitgeteilt. "Um Missverständnisse zu vermeiden" sollen die Smartphones erst gar nicht mitgenommen werden.

Erinnerungen an 2014

In der von Globoesporte veröffentlichten Mitteilung heißt es weiter, man werde "bei Problemen oder im Fall eines Fehlverhaltens mit äußerste Härte" reagieren.

Der Grund dafür ist ein Video aus dem Jahre 2014. Eine Krankenschwester hatte Neymars Ankunft im Krankenhaus nach seinem bei der WM erlittenen Wirbelbruch gefilmt und zur Veröffentlichung weitergegeben. Die Krankenschwester war unmittelbar danach entlassen worden.

Neymar wird bereits am Freitag via Hubschrauber in der Klinik ankommen, der Eingriff wird dann am Samstag vorgenommen. Die Operation wird der brasilianische Teamarzt Rodrigo Lasmar vornehmen. Auf Wunsch seines Klubs ist auch der renommierte französische Arzt Gerard Salliant anwesend.

(wem)