Neymar kickt kurz vor Fußball-WM in Österreich

Es bahnt sich eine Testspiel-Sensation für die heimischen Fußball-Fans an. Am 10. Juni soll Brasilien die WM-Generalprobe in Österreich bestreiten. Das berichtet die "Krone" in der Montags-Ausgabe. Wahrscheinlicher Austragungsort: das Happel-Stadion.

Superstar Neymar, mit 222 Millionen Euro Ablöse der teuerste Fußballer aller Zeiten, würde dann im Mittelpunkt stehen. Der 26-Jährige ist erst vergangene Woche am Fuß operiert worden. Pause: drei Monate. Ob der Super-Dribbler rechtzeitig zur WM fit wird, ist also ein Wettlauf mit der Zeit. Die ganze Sport-Welt würde am 10. Juni nach Österreich blicken, wenn Neymar exakt eine Woche vor dem ersten WM-Spiel gegen die Schweiz (17. Juni) zeigt, ob er und die "Selecao" bereit für die schwierige Mission WM-Titel sind.

Es wäre nicht das erste Gastspiel von Neymar in Österreich. Im November 2014 gewannen die Südamerikaner einen Test in Wien mit 2:1.

(Heute Sport)