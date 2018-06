Neymar kritisiert zu harte Spielweise von Österreich

Tore, Tricks und Theater! So lässt sich Neymars Auftritt beim 3:0 von Brasilien gegen Österreich im Happel-Stadion zusammenfassen.

Weltklasse und Kreisklasse

Weltklasse, als er ÖFB-Verteidiger Aleks Dragovic mit einem "Eisenbahner" vernaschte (der erntet Spott im Internet) und Goalie Heinz Lindner per Gurkerl bezwang.



Neymar made that defender sit down without hardly moving. What a goal. pic.twitter.com/gFQd99fLaj