Schwester feiert 06. März 2018 18:13; Akt: 06.03.2018 18:13 Print

Seltsamer Fluch: Neymar fällt am 11. März immer aus

Am 11. März feiert die Schwester von Fußballstar Neymar Geburtstag. Kurios: Zum vierten Mal in Serie fällt der Kicker just an diesem Datum aus.