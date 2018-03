Neuer Bayern-Trainer? 30. März 2018 22:37; Akt: 30.03.2018 22:37 Print

Niko Kovac bleibt, "wenn nichts dazwischen kommt"

Das Trainer-Karussell in der deutschen Bundesliga dreht sich. Mitten drin: Niko Kovac, doch der will in Frankfurt bleiben. Mit einem großen Aber.