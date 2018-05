Gehirnblutung! So zittern Superstars um "Sir Alex"

Die Fußball-Welt sorgt sich um die Trainer-Legende Sir Alex Ferguson!

Der 76-Jährige wurde am Samstag Abend mit einer Gehirnblutung ins Spital eingeliefert, in einer Not-OP konnten die Ärzte sein Leben retten. Sein langjähriger Ex-Klub Manchester United teilte bereits mit, dass der Eingriff "sehr gut verlaufen ist, aber er braucht jetzt eine Zeit intensive Pflege, um seine Genesung zu optimieren."

Zahlreiche Weggefährten und ehemalige Spieler des Schotten schicken jetzt via Social Media Genesungswünsche. "Meine Gedanken und Gebete sind mit dir, mein großer Freund. Bleib stark, Boss", twittert etwa Superstar Cristiano Ronaldo, der einst von Ferguson bei den "Red Devils" quasi "entdeckt" wurde.

My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 5. Mai 2018

Auch Wayne Rooney, unter Ferguson einst eine zentrale Figur beim englischen Rekordmeister, meldet sich via Twitter zu Wort. "Gute Besserung, Boss. Meine Gedanken sind bei deiner Familie in dieser schweren Zeit", richtet der heutige Everton-Profi seinem Ex-Trainer aus.

Get well soon Boss. Thoughts with all the family at this sad time. #AlexFerguson — Wayne Rooney (@WayneRooney) 5. Mai 2018

David Beckham, der ohne Ferguson nicht der globale Superstar geworden wäre, der er heute ist, drückt seine Anteilnahme via Instagram aus. "Weiterkämpfen, Boss. Ich schicke Gebete und Liebe an Cathy (Fergusons Frau, Anm. d. Red.) und die ganze Familie", gibt er Ferguson mit auf den Weg.

Hier noch weitere Reaktionen auf die Nachrichten rund um die Not-OP von Ferguson:

Praying for good health boss! pic.twitter.com/nX61uciQMg — Rio Ferdinand (@rioferdy5) 6. Mai 2018

Impatiently waiting for positive news. Thinking of you my dear friend. pic.twitter.com/P7pXNFHRWU — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 6. Mai 2018

🙏🏼 🙏🏼 Sir Alex — David de Gea (@D_DeGea) 5. Mai 2018

Absolutely devastated to hear about Sir Alex being unwell in hospital. All my thoughts and prayers are with him and his family. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Be strong Boss xx — Michael Carrick (@carras16) 5. Mai 2018

(red.)