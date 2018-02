Sanchez trifft erstmals für United, Leader City patzt

Wird die Premier League doch noch einmal spannend? Manchester City hat sich in der 26. Runde einen Ausrutscher geleistet. Bei Burnley erreichte die Elf von Pep Guardiola nur ein mageres 1:1. Verfolger Manchester United siegte hingegen gegen Huddersfield mit 2:0.

Zwar gingen die Sky-Blues in Burnley mit 1:0 in Führung, Danilo erzielte das 1:0. Es sah so aus, als würde alles nach Plan laufen für die Guardiola-Kicker. Doch dann kam Johann Gudmundsson mit seinem 1:1-Ausgleich in der 83. Minute und machte den Spielverderber.

Manchester City kann das aber verschmerzen, durch den 2:0-Sieg von Manchester United gegen Huddersfield ist der Vorsprung mit 13 Punkten immer noch komfortabel. Bei den Red Devils erzielte Alexis Sanchez sein erstes Tor für United, zuvor traf auch Romelu Lukaku.

Hier gibt's die komplette Premier League-Runde im Überblick:





