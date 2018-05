Nur Rapid dagegen! Das ist der neue TV-Deal der Liga

Alles neu im TV! Am Montag präsentiert Sky die Details des neuen TV-Vertrages für die kommende Saison. Alle Partien werden live im Bezahl-Fernsehen übertragen. Über die Zweitrechte wurde monatelang verhandelt. Jetzt ist der Deal durch – und Rapid ist alles andere als erfreut.

Kritik von Rapid



Grund der schlechten Laune bei den Hütteldorfern: Die Zweitrechte gingen an den Sky-Wunschpartner A1 TV. Dort werden vier Partien der kommenden Saison live übertragen. "Grundsätzlich ist der Vertrag mit Sky sehr gut", meint Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek im "Kurier". "Es ist der nötige nächste Schritt für Österreich. Aber A1 TV ist nicht das angekündigte Free TV."

Mehrheit dafür



Das Problem: Rapid hatte den eigenen Sponsoren und Fans versichert, dass es auch kommende Saison Livespiele im Free-TV geben wird. "Wir würden mit einer Zustimmung unglaubwürdig werden. Aber wir müssen akzeptieren, dass es in der Liga die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit für A1 TV klar gibt", meint Peschek.

Highlights auf ORF



Im Free-TV gibt es zukünftig nur noch Zusammenfassungen in Highlight-Shows zu sehen. Die werden aber ausführlicher, als ursprünglich vermutet. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wird der ORF am Abend die besten Szenen der Runde zeigen. Ein Vertrag mit Sky wird dazu gerade ausgearbeitet, ist aber noch nicht unterschrieben.

(heute.at)