Obduktionsbericht erklärt Todesursache von Astori

Die Fußball-Welt trägt Trauer. Fiorentina-Kapitän Davide Astori ist am Sonntag im Alter von nur 31 Jahren völlig überraschend verstorben. Wenige Tage vor seinem Tod war er noch beim Fitness-Test, nichts deutete auf das baldige Ableben des Italieners hin. Was also war die Ursache? Astoris Leichnam wurde von Ärzten bei der Obduktion genau untersucht.

Natürlicher Tod



Das Ergebnis: Astori ist eines natürlichen Todes gestorben. Laut den Ärzten hat sich die Herzfrequenz des Verteidigers verlangsamt, schließlich schlug es überhaupt nicht mehr. Staatsanwalt Antonio De Nicolo erklärt: "Nichts weißt auf andere Ursachen als die eines natürlichen Todes hin." Genauere Untersuchungen stehen noch aus. Die Mediziner wollen weitere Gewebeproben entnehmen, ein abschließendes Ergebnis wird in 60 Tagen erwartet.

Trauerminute und Begräbnis



Das Begräbnis des Nationalspielers findet am Donnerstag in der Basilika Santa Crocec in Florenz statt. Astoris Sarg wird zuvor in einer Aufbahrungskammer aufgestellt, wo die Fans von ihm Abschied nehmen können. Diese Woche wird bei allen Spielen der Champions League und der Europa League eine Trauerminute abgehalten.

