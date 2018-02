Oha! ÖFB-Star Marko Arnautovic ist erblondet

ÖFB-Superstar Marko Arnautovic hat seine Verletzungspause bei West Ham United für eine Stil-Änderung genutzt, der Edelzangler ist erblondet. Der 28-Jährige geht einem Fußballer-Trend nach, auch Kicker-Kollegen wie Lionel Messi oder Robert Lewandowski haben schon zum Aufheller gegriffen.

Marko Arnautovic war beim Frisör! Egal ob Man-Bun oder Iro, der Kult-Kicker setzte schon einige Maßstäbe, was den Style-Faktor angeht. Nun hat der West-Ham-Legionär zum Blondierungsmittel gegriffen.

Aktuell ist der Premier-League-Legionär noch nicht ganz fit, sein Comeback steht aber kurz bevor.

New look for Arnie 💇‍♂️ pic.twitter.com/zHhumqUvaM