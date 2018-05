Götzes "Ständer-Foto" ist jetzt im Fußball-Museum

Comedian Jack Whitehall (29), selbst großer Fußball-Fan, hat es sich vor der WM zum Auftrag gemacht, mit Star-Kickern aus den Teilnehmer-Ländern zu scherzen.

In Deutschland gastierte er beim FC Bayern, trieb mit Thomas Müller, Jerome Boateng und Co. Unfug. Auch David Alaba kommt in seinem Youtube-Video - weiter oben im Artikel zu sehen - vor.

Götze reagiert sympathisch



Bei seinem Besuch im deutschen Fußball-Museum hatte der Engländer Mario Götze im Schlepptau. Er wurde nicht zufällig ausgewählt, schließlich schoss der Dortmund-Kicker die DFB-Auswahl 2014 im Finale zum Weltmeister-Titel.

Das bewahrte ihn aber nicht vor den Späßen Whitehalls, der auch unter die Gürtellinie zielte.

Der Komiker ging mit Götze zu einem neuen Ausstellungsstück, ein Foto von Götzes berühmtesten Moments im Fußball, wie er ankündigte. Hinter dem kleinen Vorhang versteckte sich aber nicht, wie von Götze erwartet, das Foto seines WM-Goldtores.

Stattdessen blitzte ein anderer Schnappschuss hinter dem roten Samt hervor, der 2012 ebenfalls um die Welt ging. Darauf zu sehen: Götze mit seiner Freundin Ann-Kathrin Brömmel. Götze umarmt seine Lebensgefährtin. Seine enge Badehose offenbart seine Zuneigung: Der Kicker dreht sein Becken leicht zur Seite, kann seine Erektion vor dem Fotografen aber nicht verbergen.

Der Deutsche nimmt es mit Humor. Götze lachte lauthals los, machte sich selbstironisch über die Beschreibung unter dem Bild lustig: "Das Material ist Gold, großartig."

Whitehall entschuldigte sich, fügte an: "Du gewinnst im Leben wie kein anderer. Weltmeister, schöne Freundin..." Im Sommer wird aus seiner Freundin übrigens seine Ehefrau. Zeit hat Götze genug, Teamchef Jogi Löw nimmt ihn nicht zur WM mit.

(Heute Sport)