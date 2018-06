Operation: Schobesberger doch schneller wieder fit?

Rapid plagen schon vor Beginn der neuen Saison Verletzungssorgen. Stürmer Giorgi Kvilitaia fällt lange aus. Mit Philipp Schobesberger verletzte sich ein weiterer Leistungsträger in der Offensive. Das ist besonders bitter, weil mit Louis Schaub und Joelinton bereits zwei Angreifer abgegeben wurden.

Im Fall Schobesberger gibt es nun Hoffnung auf eine schnellere Rückkehr. Am Donnerstag wurde der Linzer operiert. Die OP scheint gut verlaufen zu sein. Spezialisten in Tirol führten den Eingriff an der Hüfte durch.

Wie "Kurier" erfahren hat, dürfte der Schaden weniger gravierend sein, als es bei Christopher Dibons Verletzung im Vorjahr der Fall war. Schobesberger könnte also früher zurückkehren. Vorsichtige Prognose: vier Monate Pause.

