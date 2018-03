PSG-Coach Emery spricht über Neymar-Rückkehr

Am 25. Februar hatte sich Neymar im Spitzenspiel gegen Olympique Marseille einen Haarriss im rechten Mittelfußknochen zugezogen, am 3. März erfolgte die Operation. Die Saison schien gelaufen, die WM-Teilnahme hing am seidenen Faden.

Doch nun sieht alles nach einer früheren Genesung als erwartet aus. PSG-Coach Unai Emery brachte am Freitag Licht ins Dunkel. "Ich habe vor wenigen Tagen mit ihm gesprochen. Er sit gut drauf und entspannt", erklärte der Spanier.

Neymar soll demnach in "zwei bis drei Wochen" zu Paris St. Germain zurückkehren. Wann der Brasilianer jedoch ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ließ Emery offen. Die Franzosen werden wohl kaum ein Risiko eingehen, ist die Meisterschaft in der Ligue 1 doch so gut wie entschieden.

ÖFB-Fans hoffen

Die WM ist wohl nicht mehr in Gefahr. Es sieht auch gut aus, dass Neymar bei der Generalprobe der "Selecao" gegen Österreich (10. Juni) auflaufen kann.

Der brasilianische Teamarzt Rodrigo Lasmar, der die Operation durchgeführt hatte, sprach zunächst von einer zweieinhalb- bis dreimonatigen Pause.

(wem)