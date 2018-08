Pannen-Goalie Karius von Liverpool-Fans gefeiert

Die Fans des FC Liverpool haben ihrem Ruf als verschworene Gemeinschaft alle Ehre gemacht. "You´ll Never Walk Alone" heißt es auch in der Vereinshymne. Das ließen die Anhänger der "Reds" auch Loris Karius am Dienstagabend spüren.

Mit zwei schweren Patzern hatte der 25-Jährige das Champions-League-Finale im Alleingang zugunsten Real Madrids entschieden. Doch das nahmen ihm die Liverpool-Fans nicht übel.

"Große Geste"

Ganz im Gegenteil: Als der deutsche Keeper im Testspiel gegen den FC Torino (3:1) in der 73. Minute eingewechselt wurde, feierten die Liverpool-Fans an der Anfield Road ihren Schlussmann, anstatt ihn auszupfeifen.

"Das war eine ganz große Geste. Wir haben heute ein richtig schönes Gesicht gezeigt. Und das mag ich", kommentierte Coach Jürgen Klopp den mpfang für Karius.

Trotzdem: Seinen Stammplatz hat der 25-Jährige Schlussmann verloren. Auch aufgrund von Patzern, die Karius in der Vorbereitung unterlaufen waren. Stattdessen hütet 62-Millionen-Mann Alisson Becker das Liverpooler Tor. Die "Reds" starten am Sonntag gegen Arnautovic-Klub West Ham United.

