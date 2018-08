Pannen-Goalie Karius vor Flucht zu türkischem Klub

Manchmal ist ein Neuanfang nötig, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Das denkt sich wohl auch Loris Karius. Der Liverpool-Goalie wird an der Anfield Road wohl täglich an seine Patzer im Champions-League-Finale gegen Real Madrid erinnert. Geht es ihm bei einem anderen Klub besser? Der Deutsche soll jedenfalls vor einem Wechsel stehen.

Leihgeschäft

Und zwar in die Türkei. Laut "The Sun" hat Besiktas Istanbul Interesse an einer Verpflichtung des Keepers. Ein fixes Engagement soll es allerdings zumindest nicht gleich werden. Die "Adler" wollen den 25-Jährigen vorerst für eine Saison ausleihen.

Einser-Leiberl



Die Situation ist und bleibt für Karius aber nicht einfach. Erstens war er bei Besiktas auch nicht der Torhüter der ersten Wahl. Ursprünglich wollten die Türken Simon Mignolet holen, doch der dritte Liverpool-Keeper stellte zu hohe Gehaltsforderungen, auch an der Ablöse spießte es sich. Karius muss sich bei Besiktas mit Tolga Zengin um den Stammplatz matchen. Der ist allerdings Kapitän und bei den Fans recht beliebt.

