Pannen-Keeper Ulreich im Netz für Blackout zerlegt

Das Gesprächsthema Nummer 1 nach diesem Champions-League-Abend ist schnell gefunden: Sven Ulreich. Sein Patzer kurz nach der Pause ermöglicht Real Madrid eine 2:1-Führung, das 2:2 von James Rodriguez reicht nicht mehr, zum fünften Mal in Folge scheiden die Münchner gegen ein spanisches Team aus. Sven Ulreich verbringt die Minuten nach dem Schlusspfiff alleine auf dem Rasen:

Bayern goalkeeper Sven Ulreich sits alone on the Santiago Bernabéu pitch when his team mates already gone to their dressing room.#RMABAY#UCLpic.twitter.com/Y9zA9YhIg7– Antarik Chatterjee (@antarik09) 2. Mai 2018

Als Ersatz für Stammgoalie Manuel Neuer spielte Ulreich bisher eine großartige Saison, ließ die Nummer 1 der Bayern fast in Vergessenheit geraten. Nun ist ihm die Häme sicher. Hat er sogar seine Chancen auf die WM-Teilnahme verspielt? Laut diesem Twitter-User schon:

Gut, Ulreich hätte Löw auch ganz normal via Telefon absagen können.– dvn (@karpadore1) 2. Mai 2018

Andere sehen ihn sogar schon in Reals Kader:

Hier noch mal die Aufstellung von Real Madrid zum nachlesen:Navas - Vazquez, Varane, Ramos, Marcelo - Kovacic, Modric, Kroos, Asensio - Benezema, Ronaldo - Ulreich#RMAFCB– Marie von den Benken (@Regendelfin) 1. Mai 2018

Ulreich, wie er Tolissos Rückpass stoppen will:

Sven Ulreich trying to stop that back pass ? pic.twitter.com/I9saPxBKtH– Soccer Laduma (@Soccer_Laduma) 1. Mai 2018

Ulreichs neuer Goalie-Trainer? In Anlehnung an Englands stetes Torhüter-Problem denkt Twitter schnell auch an Joe Hart:

Oder Ulreich ist in der Zeit zurück gereist und hat eben erst von der eingeführten Rückpass-Regel erfahren:

It's 1992 and Sven Ulreich has just been told about the backpass rule ??– Carlo Garganese (@carlogarganese) 1. Mai 2018

Immerhin ein zukünftiger Bayer profitiert laut diesem Twitter-User von Ulreichs Patzer:

Wenigstens #Kovac ist entspannter. Er muss nicht nach dem Triple ran. #RMAFCB– Holger Hinz (@holgereluard) 1. Mai 2018

Doch so lautstark sich die Twitter-Community über Ulreichs Flop lustig macht, so fest stärken ihm die Bayern-Fans den Rücken. Sie haben nicht vergessen, dass ihr Ersatzgoalie in dieser Saison bisher brilliert hatte:

Im Übrigen: Danke an Sven #Ulreich für eine großartige Saison. Der Fehler heute schmälert die Leistung kein Stück. Punkt.– Müller (@gemuellert) 1. Mai 2018

Bei aller berechtigten Kritik, ich würde Sven Ulreich gerne drücken. So ne Saison und dann so eine absurde Situation, die nichts über seine Qualität als Torwart aussagt. #RMAFCB– Steffen Meyer (@DerBayernBlog) 1. Mai 2018

Und an alle (angeblichen) Bayern Fans, die jetzt Ulreich die Schuld am Ausscheiden geben: Verpisst euch einfach und sucht euch eine andere Sportart.#FCBayern#RMAFCB– Redwyne (@Paxter_Redwyne) 1. Mai 2018

Einige finden sogar in anderen Bayern-Spielern die Schuldigen:

Nicht Ulreich ist für mich der Grund, warum der @FCBayern ausscheidet. Sondern @lewy_official - wer beim Saisonhöhepunkt in 180 Minuten nicht ein einziges Tor erzielt, vom entscheidenden nicht zu reden, ist keine 20 Millionen Euro Gehalt im Jahr wert. #RMAFCB#PACKMAS– Pit Gottschalk (@pitgottschalk) 1. Mai 2018

Schließlich erzielten Joshua Kimmich und James Rodriguez die drei Tore gegen Real:

Lustig, dass in den Medien jetzt alle die Schuld fürs Ausscheiden auf Sven Ulreich schieben, obwohl die Bayern-Stürmer in zwei Spielen genau kein Tor geschossen haben und nur aufgrund eines torhungrigen Außenverteidigers noch im Rennen waren... ?#RMAFCB– Tobias Baumgarten (@aboutfintech) 2. Mai 2018

Der ehemalige Bayern-Spieler Toni Kroos sieht es ähnlich:

Fehlte es den Bayern an der Kaltschnäuzigkeit? ? #SkyCLpic.twitter.com/tP5EIKYeSZ– Sky Sport (@SkySportDE) 2. Mai 2018

Das Schlusswort gehört aber Oliver Kahn:

