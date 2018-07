Party-Alarm! Sturm-Fan-Invasion in Amsterdam

Die Sturm-Fans sind schon im Champions-League-Fieber! Die Grazer Anhänger haben vor dem Kracher gegen Ajax Amsterdam in schwarz-weißer Hand. Die rund 2000 Schlachtenbummler marschierten friedlich, aber lautstart durch die nierländische Hauptstadt.

Bereits am Nachmittag vor dem Kracher in der Champions-League-Qualifikation war Amsterdam Schwarz-Weiß. Die steirischen Fans sorgten für ordentlich Wirbel in der holländischen Metropole.

Rund 2.000 Fans begleiten ihre "Blackies" beim Hit gegen Ajax.

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)