Party-Verbot! Tuchel greift bei PSG-Stars durch

Der neue PSG-Coach Thomas Tuchel macht seinem Star-Ensemble Beine. Der Deutsche krempelt den französischen Serienmeister mit der Unterstützung von Scheich Nasser Al-Khelaifi um. Für Neymar und Co. gibt es ein Party-Verbot und einen strikten Ernährungsplan. Außerdem mistet der Deutsche den Kader aus.

Bei seiner Vorstellung am 20. Mai betonte Tuchel: "Ich habe keine Angst vor den Stars." Diese Ansage setzt der Ex-Coach von Borussia Dortmund jetzt in die Tat um. Der 44-Jährige wird zum Party-Crasher für seine hochbezahlten Spieler und setzt Überwachungs-Methoden ein.

Party-Verbot für die Stars



Tuchel verhängte ein Party-Verbot. Unter der Woche dürfen Neymar und Co. nicht länger ausgehen. Das überwacht der Trainer auch strikt. Dafür stattete der deutsche Coach den Nachtklubs der französischen Hauptstadt persönlich einen Besuch ab.

"Tuchel kam herein, um mit dem Besitzer zu reden und die Jungs zu überzeugen, dass sie ihm berichten, wenn einer seiner Spieler ausgehen sollte", berichtete ein Augenzeuge France Football. So ging Tuchel in mehrere Lokale, unter anderem auch dem bei seinen Spielern beliebten Restaurant Cesar.

Ernährungsplan

Gerade die Ernährung seiner Spieler ist dem Deutschen besonders wichtig. Tuchel erstellte schon in Mainz und Dortmund Ernährungspläne. So auch in Paris. Im Trainingszentrum wurden Weizen- und Getreideprodukte gestrichen. Genauso wie Süßigkeiten und Limonaden. Tuchel hatte bereits in der ersten Trainingswoche den Routiniers Marco Verratti und Dani Alves einen Diätplan vorgelegt.

Dazu kommt der Kader-Umbau bei den Parisern. Javier Pastore und Yuri Berchiche mussten bereits ihre Koffer packen. Grzegorz Krychowiak, Jese Rodriguez, Goncalo Guedes, Angel di Maria und Layvin Kurzawa sollen folgen.

Damit will Tuchel Platz schaffen für Neuzugänge. Mit Jerome Boateng gab es bereits ein Geheimtreffen. Ebenso im Visier: Raphael Guerreiro und Julian Weigl von Borussia Dortmund sowie die Chelsea-Kicker N´Golo Kante und Antonio Rüdiger

(Heute Sport)