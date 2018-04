Party-Video! So gratuliert Inter ÖFB-Star Arnautovic

Die Wandlung des Marko Arnautovic: Heute spielt der ÖFB-Legionär in der Premier League bei West Ham United und ist im Nationalteam zum Führungsspieler gereift. Doch das war nicht immer so. Bei Inter Mailand tat sich der einstige Twente-Leihspieler als Party-Boy hervor, besonders mit seinem Kollegen Mario Balotelli. Grund genug für die Italiener, mit einem lustigen Video zu gratulieren.

Party Boy



"Happy 29th Birthday to Marko Arnautovic ... our Party Boy", gratuliert Inter auf Facebook ("Alles Gute zum 29. Geburtstag an Marko Arnautovic ... unseren Party Boy"). Tatsächlich gab es in der Saison 2009/10 mit den Mailändern einiges zu feiern. Damals holten die Italiener die Meisterschaft in der Serie A, den Pokalsieg und den Titel in der Champions League.

Bankdrücker

Für "Arnie" lief es sportlich betrachtet bei Inter allerdings weniger gut. Er stand in drei Pflichtspielen nur 55 Minuten auf dem Platz. Tore und Assists sucht man in der Statistik vergeblich. Heute ist das freilich anders. Bei West Ham verzeichnete Arnautovic in 30 Partien neun Tore und sechs Assists.

(heute.at)