Paukenschlag! Zidane tritt als Real-Coach zurück

Fußball-Hammer in Madrid! Zinedine Zidane, der Real Madrid zu drei Champions-League-Siegen in Folge führte, legt mit sofortiger Wirkung sein Trainer-Amt nieder. Das gab der 45-Jährige am Donnerstag im Rahmen einer spontan einberufenen Pressekonferenz bekannt.

Umfrage Wer soll Real-Nachfolger von Zidane werden? Arsene Wenger

Ralph Hasenhüttl

Diego Simeone

Jorge Sampaoli

Mauricio Pochettino

Peter Stöger

Jürgen Klopp

Guti

Laurent Blanc

ein anderer Trainer

"Um weiter erfolgreich zu sein, braucht diese Mannschaft einen Wechsel. Es ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die Spieler einen anderen Kurs einschlagen müssen", sagt der Franzose. "Sie benötigen eine andere methodische Arbeit."

Perez "überrascht"

Zidane teilte seine Entscheidung am Mittwoch Klub-Präsident Florentino Perez mit. "Es hat mich sehr überrascht, aber dieses Haus bleibt für immer sein Zuhause", erklärt der 71-Jährige, der die Tür für ein Comeback offen hält. "Aber wenn er eine Pause braucht, hat er sich diese verdient."

Zidane legt Pause ein

Wer als Nachfolger in Frage kommt, wollte Perez noch nicht sagen: "Heute geht es um Zidane, über die Zukunft können wir später sprechen." Fix: Zidane selbst bestätigte, dass er kommende Saison keine andere Mannschaft trainieren wird.

Zweiterfolgreichster Trainer

Zidane, der im Jänner 2016 Carlo Ancelotti ablöste, eroberte mit dem "weißen Ballett" insgesamt neun Titel (3 x Champions League, 2 x UEFA Supercup, 1 x Klub-WM, 1 x Primera Division, 1 x Supercopa) – er ist damit der zweiterfolgreichste Trainer der Klub-Geschichte.

Zerfällt das Erfolgsteam?

Mit dem Abschied des Erfolgstrainers bekommen auch die Gerüchte um einen Wechsel von Cristiano Ronaldo neue Nahrung. Der Superstar hatte das Thema nach dem Gewinn der Champions League angedeutet. Auch die Zukunft von Gareth Bale und Isco steht in den Sternen.



Zidane: "Es un hasta luego. El Madrid me ha dado todo a mí y voy a estar cerca de este club toda la vida. Pero la decisión para muchos no tiene sentido y para mí sí. Es el momento" https://t.co/FKQqJEj16Z pic.twitter.com/uVvuxq8iMv — EL PAÍS (@el_pais) 31. Mai 2018



(red)