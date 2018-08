Peinlich! Adidas macht Wöber zu einem Australier

Manche Sachen muss man einfach mit Humor nehmen. Das dachte sich wohl auch Maximilian Wöber, als er die neuen Schuhe von seinem Ausrüster Adidas auspackte. Darauf zu sehen: Die Nationalflagge Australiens. Der Ex-Rapidler im Trikot von Ajax Amsterdam postete den Fail auf Instagram.

14.200 Kilometer Luftlinie



Dabei könnte man den Gag "No Kangaroos in Austria" schon kennen. Dieser Satz ist auf zahllosen T-Shirts, Kaffee-Häferln etc. abgedruckt. Bis zu Adidas – einem deutschen Unternehmen – scheint sich das noch nicht herumgesprochen zu haben. Anders ist der geografische Fehler von 14.200 Kilometern Luftlinie kaum zu erklären.

Wieder was gelernt



Wöber reagiert auf den Patzer ironisch. Er postete ein Foto mit dem Schuh, den abgedruckten Initialen und der Fahne auf Instagram und schrieb: "Danke! Ich wusste nicht, dass ich aus Australien komme."

