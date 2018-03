Eigentor-Fiasko für Rapid, Mocinic-Patzer in Ostliga

Pechvogel Ivan Mocinic hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Schwere Verletzungsprobleme kosteten ihm das gesamte Jahr 2017. Der Mittelfeldmotor musste mehrfach operiert werden. Dem Kroaten wurden 52 Teile im Knie entfernt, dann kam es zu einer Knorpelwucherung.

Im Frühjahr bastelt der Millionen-Einkauf vom Sommer 2016 nun an seinem Comeback. Bei den Amateuren will er sich wieder an das erste Team der Hütteldorfer herantasten.

Peinlich-Eigentor



Dort passierte ihm bei seiner Rückkehr auf den Platz am Freitag in der Regionalliga Ost ein folgenreiches Hoppala. Mit einem Eigentor gegen Traiskirchen war Mocinic für die spätere 1:2-Pleite mitverantwortlich.

Besonders bitter: Mocinic missglückte ein Rückpass, der landete direkt im eigenen Tor.

Freilich muss dem Kroaten nach seiner langen Pause eine gewisse Eingewöhnungsphase zugestanden werden. Eine Empfehlung für die erste Mannschaft von Trainer Goran Djuricin sieht aber anders aus...

(Heute Sport)