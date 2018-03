Penis entblößt! Fußball-Profi droht jetzt Ärger

Lars Veldwijk, der beim niederländischen Klub Groningen engagiert ist, sorgt für Schlagzeilen. Der südafrikanische Teamspieler hatte in einem Vlog seiner Freundin, der bekannten niederländischen Youtuberin Monica Geuze sein bestes Stück gezeigt. Nun droht der Klub mit Konsequenzen.

Veldwijks Freundin filmte gerade für ihren Youtube-Kanal, als der Stürmer plötzlich seinen Penis auspackte und in die Kamera hielt. Das Video wurde dann "versehentlich", wie Geuze beteuert, veröffentlicht, kurz darauf allerdings wieder vom Netz genommen.

Es ist nicht der erste Skandal des 26-jährigen Stürmers. Nachdem Veldwijk eine Einwechslung verweigert hatte, wurde er zum Groningen-Amateurteam verbannt.

"Dass das passiert ist, ist absolut nicht notwendig. Profi-Fußballer sollten ein Vorbild sein, da ist diese Sache nicht hilfreich. Er hat das zwar in seiner Freizeit gemacht, doch wir wollen, dass unsere Spieler Profis sind. Auf- und abseits des Platzes", stellte Groningen-Sportdirektor Hans Nijland in niederländischen Medien weiter Konsequenzen in den Raum.

(Heute Sport)