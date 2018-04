Pep: "Nach BVB-Bombe darf das nicht passieren!"

Nach einer halben Stunde bebte Anfield. Liverpool führte nach Toren von Salah, Oxlade-Chamberlain und Mane mit 3:0 - gegen den englischen Krösus Manchester City! Pep Guardiola und seiner Truppe war der Schrecken ins Gesicht geschrieben.

Der Fehlstart kostete dem Star-Ensemble das Spiel und wohl die Chance auf den Aufstieg ins Champions-League-Halbfinale. Es sollte beim 3:0 für Liverpool bleiben – eine katastrophale Ausgangslage für ManCity.

Eine mögliche Erklärung für den miesen Beginn der Gäste könnte die angsteinflößende Ankunft in Liverpool gewesen sein. Der Spielerbus wurde mit Rauchbomben und Flaschen beworfen. Die Reds reagierten noch am selben Abend mit einer offziellen Entschuldigung für das Fehlverhalten der Fans.

Pep sauer wegen Bus-Attacke



Für Pep ist das zu wenig. Er zog nach dem Spiel, freilich ob der Niederlage noch schwer enttäuscht, Vergleiche zum Bombenattentat auf den Dortmunder Mannschaftsbus vor einem Jahr. "Normalerweise, wenn die Polizei weiß, dass es passieren wird, verhindern sie so etwas", wies der Katalane darauf hin, dass es schon im Vorfeld Berichte über mögliche Störaktionen gegeben habe.

"Nach all dem was in Dortmund passiert ist, hätte ich so etwas wirklich nicht erwartet", prangerte Guardiola an.

Als Ausrede für die schlechte Leistung seines Teams lässt er die unschönen Szenen vor Spielbeginn nicht gelten. Spuren wird die Ankunft an der Anfield Road aber allemal hinterlassen haben – kein psychologischer Vorteil!

(Heute Sport)