Perfekter Einstand für Aubameyang bei Arsenal

Mit den Transfers von Pierre-Emerick Aubameyang und Henrikh Mkhitaryan zum FC Arsenal wurde bei den Gunners-Fans eine Euphorie ausgelöst. Gleich im ersten gemeinsamen Spiel der ehemaligen Dortmunder geigten die Roten aus Nord-London groß auf und schossen Everton mit 5:1 aus dem Stadion

Dass Aubameyang gleich in der Start-Elf von Arsene Wenger stand, war doch eine Überraschung. Bislang konnte der Gabuner aufgrund einer Krankheit nur eingeschränkt mit der Mannschaft trainieren. Mit dem neuen Superstar im Sturmzentrum legten die Gunners aber gleich los wie die Feuerwehr.

Aubameyang netzt beim Debüt

Zur Pause stand es schon 4:0 gegen die Toffees, Ramsey im Doppelpack und Verteidiger Koscielny ließen die Fans im Emirates Stadium jubeln. Dann schlug die große Stunde von Aubameyang, mit einem herrlichen Schupfer erhöhte der Ex-Dortmunder auf 4:0. Das Tor hätte aber nicht zählen dürfen, denn der Gabuner stand im Abseits.

In der zweiten Hälfte nahmen die Gunners ein wenig Tempo aus der Partie, kassierten noch den Anschlusstreffer durch Calvert-Lewin. Beim 4:1 blieb es aber nicht, Ramsey krönte eine grandiose Leistung mit seinem dritten Treffer zum 5:1-Endstand. Das war vor allem in der ersten Hälfte eine klare Ansage im Kampf um die Champions League-Plätze in der Premier League.

Hier gibt's die komplette Premier League-Runde im Überblick:





(Heute Sport)