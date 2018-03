Pfeifenberger nach 0:3-Pleite vor Aus beim WAC

Es war wohl das letzte WAC-Spiel für Trainer Heimo Pfeifenberger. Schon vor der Partie gegen den LASK bemängelte Präsident Dietmar Riegler die fehlende Bundesliga-Tauglichkeit seiner Mannschaft.

Auch gegen den LASK war die Darbietung der Wolfsberger nicht besser, es setzte eine klare 0:3-Pleite. Die Torschützen: Thomas Goiginger (24. Und 37.) und Samuel Tetteh (67.). Der LASK rückt damit auf einen Punkt an Rapid und die Admira heran.

Sturm schlägt die Admira

Im Spitzenspiel zwischen Sturm und der Admira wurde den Fans in der Südstadt ein wahrer Fußball-Leckerbissen geboten, mit dem besseren Ende für die Gäste aus Graz. Sasa Kalajdzic brachte die Baumeister-Elf in Führung (11.), Bright Edomwonyi glückte wenig später (17.) der Ausgleich. Patrick Schmid sorgte mit seinem 2:1 (28.) wieder für Jubel in der Südstadt, praktisch mit dem Pausenpfiff netzte Marvin Potzmann sehenswert zum 2:2 ein.

Nach der Pause wurde Sturm stärker, Edomwonyi brachte die Grazer mit seinem 3:2 auf die Siegerstraße (54.), der eingewechselte Deni Alar setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 4:2.

(Heute Sport)