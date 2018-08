Salzburg kennt die letzte Champions-League-Hürde

Machbare Aufgabe, oder doch nicht? Am Weg in die Champions League gilt es für Salzburg die dritte Qualirunde und das Play-off zu überwinden. Österreichs Meister kennt nun die Gegner, und es sind wahrlich keine Giganten. Doch die "Bullen" kämpfen in der Quali traditionell auch mit sich selbst.

Geht die Unserie weiter?



Zehn Mal durften die Salzburger schon auf einen Einzug in die Gruppenphase hoffe. Doch gelungen ist es ihnen noch nie. Wird im elften Anlauf wieder ein vermeintlicher Außenseiter zum Stolperstein? In der dritten Runde tritt Salzburg am Mittwoch zu Hause gegen Shkendija Tetovo an. Alles andere als ein klarer Sieg wäre eine Überraschung. Das Rückspiel steigt am 14. August. Nehmen die "Bullen" die Hürde, wartet im Play-off der Sieger des Duells Roter Stern Belgrad gegen Trnava.

Große Ziele



Die Zielsetzung der Salzburger ist klar. Neuzugang Zlatko Junuzovic meint: "Natürlich haben wir die Ambition, dass wir in die Champions League kommen. Das ist von jedem Einzelnen der Wunsch, ein Traum auch." Eine Blockade im Kopf soll es trotu der "schwarzen Serie" in der Vergangenheit nicht geben. "Es beginnt alles bei Null." Spieltermine für das Champions-League-Playoff sind der 21. und 22. August sowie der 28. und 29. August.

