Pogba zu City? Guardiola: "Ich habe abgelehnt"

Ausgerechnet vor dem Manchester-Derby ließ City-Coach Pep Guardiola die sprichwörtliche Bombe platzen. "Ich habe den Kauf von Pogba im Jänner abgelehnt. Wir haben nicht genug Geld, um ihn zu kaufen", erklärte der Katalane. "Er ist zu teuer, auch wenn er ein Top-Top-Spieler ist."

Dass Guardiola so knapp vor dem Duell mit Manchester, das United übrigens dank eines Pogba-Doppelpacks mit 2:1 (Derby-Wahnsinn! United dreht 0:2 gegen City) gewann, mit dieser Enthüllung auspackte, hängt mit Pogbas Berater Mino Raiola zusammen. Der streitbare Italiener attackierte den City-Trainer erst kürzlich scharf. Guardiola sei "als Trainer zwar fantastisch", doch als Person sei er "eine absolute Null. Er ist ein Feigling, ein Hund."

Guardiola konterte jetzt. "Wenn ich so ein Feigling bin, so ein schlechter Mensch, wie er behauptet, warum bietet er mir dann seine Spieler an?", fragte der 47-Jährige und erklärte, dass ihm mit Henrich Mchitarjan auch ein zweiter Raiola-Klient angeboten wurde. Raiola wiederum will von einem Angebot direkt an Guardiola nichts wissen. Der gelernte Pizza-Bäcker und nunmehrige Multi-Millionär dementiert aber nicht, dass er die Klienten City angeboten hat.

Und was sagt Pogba selbst eigentlich zur pikanten Causa? Vor dem Derby nicht viel, mehr als dieser Post war ihm nicht zu entlocken:

Nach seinem Doppelpack ließ der Franzose dann noch folgenden Tweet raus:

(red.)