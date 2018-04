Polizei fasst Vergewaltiger aus dem Gladbach-Fanzug

Das Schicksal jener 19-jährigen Frau, die im Fan-Zug des deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach vergewaltigt wurde, bewegt ganz Deutschland ("Heute" berichtete).

Am Samstag um 22 Uhr machten sich rund 750 Anhänger mit einem Sonderzug von München aus auf die Heimreise, gegen 1 Uhr hielt sich die Frau in einem der beiden gecharterten Tanzwagen auf. Dort drängte sie der Täter plötzlich in eine Toilette und vergewaltigte sie.

Die Frau rief kurz danach ihre Eltern an, die wiederum die schreckliche Tat bei der Polizei meldeten.

Als der Zug um 7.50 Uhr die Endstation in Mönchengladbach erreichte, stand bereits ein Großaufgebot an Polizisten parat. Bei den Identitätsfeststellungen der Zuginsassen meldete sich ein Zeuge, der das Opfer und den mutmaßlichen Vergewaltiger scheinbar noch kurz vor der Tat fotografiert hatte.

Verdächtiger stellt sich

Szenekundige Beamte erkannten den Verdächtigen sofort, der deutsch-polnische Doppelstaatsbürger ist in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Gewaltdelikten in Erscheinung getreten.

Am Montag um 13.38 Uhr meldete sich der mutmaßliche Täter schließlich bei den Behörden. Der 30-jährige Mann hatte noch eine mehrmonatige Haftstrafe wegen Körperverletzung offen und wurde in der Vergangenheit bereits wegen sexueller Nötigung verurteilt.



(red)