Prohaska hat jetzt eine Erfolgswand in Simmering

Am Wochenende analysiert er im ORF-Studio das Finale der WM in Russland. Am Donnerstag nahm sich Herbert Prohaska Zeit, seine eigene "Erfolgswand" im Huma Eleven Shoppingcenter in Simmering zu signieren.

"Heute" war dabei. In der Bildstrecke oben können Sie sich durch die Fotos klicken.

Die Wand mit den Meilensteinen der Austria-Legende ist stolze 19 Meter lang. Darauf zu sehen: Die größten Highlights seiner Fußballer-Karriere.

Die österreichische Fußball-Ikone erfüllte anschließend geduldig Selfie-Wünsche von Fans.

(Heute Sport)