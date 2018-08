Ramos beleidigt Klopp nach dessen Brutalo-Kritik

Die Attacke von Sergio Ramos an Liverpool-Star Mo Salah (siehe Bildgalerie rechts) im Finale der Champions League lässt auch Monate später die beteiligten Personen nicht los. Nach der Kritik von Liverpool-Coach Jürgen am Spanier, dass dieser "rücksichtslos und brutal" war, schießt jetzt der Real-Kapitän zurück.

"Er versucht, die Niederlage zu erklären. Aber es ist nicht das erste Endspiel, das er verloren hat", giftet Ramos der Pressekonferenz vor dem UFEA-Supercup gegen Atletico Madrid (siehe Video oben).

"Ich habe nicht die Absicht, einen Spieler vorsätzlich zu verletzen", versucht sich Ramos in einer Rechtfertigung der Aktion, die Salah schwer an der Schulter verletzte. Dann greift er Klopp wieder frontal an: "Einige von uns arbeiten seit vielen Jahren auf einem sehr hohen Level. Ich bin nicht sicher, ob er das von sich sagen kann."

Nur wenige Sekunden später zeigt sich Ramos plötzlich versöhnlich gegenüber dem deutschen Erfolgstrainer: "Bei der Wahl des besten Trainers habe ich für ihn gestimmt. Er kann sich entspannen."

Man darf gespannt sein, was Klopp auf diese Aussagen von Ramos erwidern wird...

(Heute Sport)