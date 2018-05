Rapid & Austria TV! Neue Sendungen für Liga-Klubs

Ab der neuen Saison hält der Pay-TV-Sender Sky die Exklusivrechte an der österreichischen Bundesliga. Dabei sollen vor allem die Fans auf ihre Kosten kommen. Neben dem Ausbau der Vor- und Nachberichterstattung sind auch weitere Formate geplant.

"Wir wollen unsere 400.000 Abos massiv steigern. Dafür wird es preislich attraktive Angebote geben", erklärte Sky-Geschäftsführer Holger Enßlin. Abos sollen monatlich kündbar sein. Das "Sky Ticket" für Tages- oder Monatszugang wird verstärkt beworben.

Sendung für jeden Klub

Außerdem werden neue Formate produziert. Der Pay-TV-Sender bastelt an einer wöchentlichen Sendung über alle zwölf Klubs der höchsten österreichischen Spielklasse. "Wir werden zusammen mit den Klubs ein ganz neues Format kreieren mit dem Arbeitstitel: Dein Verein, bei dem wir Blicke hinter die Kulissen der Klubs werfen werden'", erklärte Sky-Geschäftsführerin Christine Scheil. Diese für Montag geplanten Sendungen werden frei empfangbar zur Verfügung gestellt.

Das Livespiel im ORF fällt jedenfalls weg. Dafür soll es zwei Highlight-Sendungen im Free-TV geben. Eine am Samstag, eine am Sonntag. "Mit den Zusammenfassungen gibt´s im Free-TV so viel zu sehen wie gewohnt", kündigte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer im Kurier an. Der Vertrag dazu wird mti dem ORF erst ausgearbeitet.

(wem)