Rapid & Co.! Diese Hits warten heute auf die Fans

Fußballherz, was willst du mehr? Heute wird den Fans einiges geboten. In Österreich steigen zwei Cup-Hits. Auch international gibt es einige Leckerbissen. "Heute" hat die Übersicht, wer wann und wo im Einsatz ist.

Salzburg eröffnet



Aus heimischer Sicht macht heute der Meister den Anfang. Salzburg kämpft um 18 Uhr bei Mattersburg um den Einzug ins Finale des ÖFB-Cups. Die Partie wird live auf Puls 4 übertragen. Die "Bullen" sind 28 Cup-Partien unbesiegt, doch die Burgenländer gelten unter Coach Gerald Baumgartner als Favoritenschreck. "Im Cup kann man auch einen scheinbar übermächtigen Gegner ausschalten", weiß der Trainer. Das letzte Liga-Duell endete übrigens 2:2.

Rapid bei Sturm



Um 20.30 Uhr kommt es dann zum Halbfinal-Kracher Sturm Graz gegen Rapid Wien. Die Hütteldorfer gehen nach dem 4:0 im Derby gegen die Austria selbstbewusst in die Partie. "Wir wollen unbedingt ins Finale", meint Coach Goran Djuricin, für den es auch um eine mögliche Vertragsverlängerung geht. Das letzte Cup-Duell entscheid Rapid 2014 mit 1:0 für sich. Die Grün-Weißen warten seit 2008 auf einen Titel, Sturm seit 2011. ORF eins überträgt das Match ab 20.30 Uhr live.

Schalke im Pokal



Auch in Deutschland steht der DFB-Pokal auf dem Programm. Die Bayern fixierten mit David Alaba schon gestern mit einem 6:2 gegen Leverkusen den Finaleinzug. Heute trifft Schalke mit Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf auf Frankfurt. Das Match ist ab 20.45 Uhr auf ARD zu sehen. Burgstaller definiert ein klares Ziel: "Wir wollen nach Berlin."

United um Platz zwei



In England ist heute Manchester United im Premier-League-Auswärtsspiel bei Bournemouth im Einsatz (20.45 Uhr). Zwar steht Manchester City als Meister fest, doch für die "Red Devils" geht es jetzt darum, Platz zwei abzusichern. Liverpool liegt nur einen Punkt hinter der Truppe von Coach Jose Mourinho, hat allerdings ein Spiel mehr auf dem Konto.

Real will aufholen



In Spanien trifft Real Madrid um 21.30 Uhr zu Hause auf Athletic Bilbao. Mit einem Sieg können Cristiano Ronaldo und Co. und Rückstand auf Stadtrivale Atletico und Platz zwei auf einen Punkt reduzieren. In der Liga sind die "Galaktischen" seit sechs Partien ohne Niederlage.

