Rapid-Boss Krammer vor Derby: "Es wird emotional"

Am Sonntag (16.30 Uhr) ist es endlich soweit. Zum Frühjahrsauftakt steigt in der Allianz-Arena prompt das 325. Wiener Derby zwischen Rapid und der Austria. Ein Spiel, das ganz Wien elektrisiert – Rapid-Boss Michael Krammer bildet da keine Ausnahme.

"Das Derby ist mehr als ein Wegweiser für uns", erklärt der 57-Jährige im Interview mit der "Krone". "Der ganze Feburar ist wichtig."

Der Rückkehr von Ex-Rapidler Stefan Stangl ("25.000 Fans kommen wegen mir") und dem Auftritt von Raphael Holzhauser, der Reizfigur der Hütteldorfer Fans, sieht Krammer mit gemischten Gefühlen entgegen. "Es wird emotional, wohl auch milieubedingte Unmutsäußerungen geben", weiß der oberste Grün-Weiße, dem dies allerdings "kein Bauchweh" bereitet.

Die Vorzeichen versprechen auf jeden Fall ein hochspannendes Derby. Die Austria will ihre Aufholjagd in der Tabelle mit einem Erfolg beim Erzrivalen starten. Rapid wiederum ist heiß auf den ersten Heimsieg über die Veilchen in der Allianz-Arena – in den ersten drei Aufeinandertreffen setzte es zwei Niederlagen und ein Remis.

