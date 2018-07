Rapid-Coach dämpft Jubel: "Schlapfen gehen nicht!"

Perfekter Saisonstart für Rapid! Die Hütteldorfer feierten gegen die Admira einen klaren 3:0-Auftaktsieg und sind der erste Tabellenführer. Die Grün-Weißen haben damit erstmals seit 14 Jahren ein Auftaktmatch gewonnen, für Coach Goran Djuricin war es der erste Sieg in der Südstadt überhaupt. Trotzdem tritt der Trainer auf die Euphoriebremse.

Coach als Bremser



"Ich freue mich riesig über den ersten Sieg in der Südstadt", stellt Djuricin klar. Nachsatz: "Wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, das geht nicht. Manche haben geglaubt, sie können die Partie in Badeschlapfen herunterspielen. Das geht in der Bundesliga nicht. Wir waren zu selbstherrlich und zu egoistisch vor dem Tor."

Knasmüllner happy



Auch bei Christoph Knasmüllner war der Jubel etwas schaumgebremst, kehrte er doch mit zwei Assists und einer starken Passquote von 98 Prozent zu seinem Ex-Klub Admira zurück. "Heute habe ich vieles richtig gemacht", meint der Rapid-Neuzugang. "Ich versuche immer, Vollgas zu geben." Trotz des eindeutigen Erfolgs meint er: "Die Admira ist eine gute Truppe." Nachsatz: "Das hat riesig Spaß gemacht. Wir sind der verdiente Sieger."



