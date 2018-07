Rapid-Familie an Hofmann: "You'll never walk alone"

Noch vor dem Ankick gab es bei Steffen Hofmanns Abschiedsspiel nach 16 Jahren Rapid den ersten Gänsehaut-Moment der Extraklasse!

Gemeinsam mit Stars der Wiener Volksoper stimmten die beiden Töchter des "Fußball-Gottes" Sophie-Marie und Emily die Liverpool-Hymne "You'll never walk alone" an. Sofort sang das ausverkaufte Stadion mit und zeigte einmal mehr, welchen Status der 37-jährige Deutsche in Wien-Hütteldorf genießt.

Wem das nicht nahe geht, der hat kein Herz! Oder es schlägt zumindest violett...

