Rapid-Legenden rechnen mit Austria-Kickern ab

Die Wiener Austria steckt tief in der Krise! Hinter den "Veilchen" liegt eine Katastrophen-Woche. 1:2 im Nachtrag gegen den WAC, 0:2 beim Liga-Schlusslicht in St. Pölten: Die Violetten verloren innerhalb einer Woche gegen die beiden Tabellenletzten. In 35 Ligaspielen setzte es 17 Niederlagen. Die 55 Gegentreffer sind ein Negativrekord. Bezeichnend: St. Pölten hat zwei Heimspiele in der laufenden Saison gewonnen. Beide gegen die Wiener Austria.

Zwei Rapid-Ikonen üben jetzt scharfe Kritik am Auftreten der Austria-Kicker. Michael Konsel und Heribert Weber, aktuell als Sky-Experten tätig, orten "fehlende Qualität" und "keine Mannschaft".

Konsel: "Von Qualität einige Spieler in Frage stellen"

Michael Konsel, der 384 Mal das Rapid-Tor hütete und in zwei Europacup-Endspielen stand, macht deutlich: "Von der Qualität her muss man einige Spieler in Frage stellen und sich überlegen, ob das die richtigen Spieler für die Austria sind." Der "Panther von Hütteldorf" sieht die Klubspitze gefordert. "Es ist höchste Zeit, dass andere Spieler dazukommen. Man muss die richtige Mischung finden."

Weber: "Als würden sich Spieler gegenseitig nicht kennen"

Heribert Weber, der vier Meistertitel und Cupsiege mit den Hütteldorfern holte, vermisst eine Mannschaft. "Die Spieler der Austria hinterlassen für mich den Eindruck, als würden sie sich gegenseitig überhaupt nicht kennen. Das ist keine Mannschaft, so kann man nicht auftreten. Sie benimmt sich, als wären sie abstiegsgefährdet. So verunsichert, wie sie auftreten, ist das für mich ein Rätsel."

Austria-Trainer Thomas Letsch gibt zu: "Wenn man in der Gasse ist, ist es schwer, da wieder rauszukommen. Wir hängen in der Scheiße drin."





