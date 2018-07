Rapid-Rückschlag! Dibon verpasst den Saisonstart

Rapids Verteidiger Christopher Dibon blickt bereits auf eine lange Leidenszeit zurück. Im August 2017 unterzog sich der Niederösterreicher einer Hüftoperation, ein Comeback-Versuch im April scheiterte wegen einer Muskelverletzung. Für die neue Saison hätte Trainer Goran Djuricin eigentlich fix mit Dibon geplant – doch jetzt ereilt den Abwehrspieler der nächste Rückschlag.

Nachdem er in vier Testspielen jeweils eine Halbzeit lang spielen konnte, fiel ein Einsatz im Testspiel gegen Hamburger SV völlig ins Wasser. Der Grund: Nach dem intensiven Trainingslager muss Dibon die Belastungen jetzt wieder reduzieren. "Es gibt Tage, an denen es richtig gut geht und dann wieder schleppender", erklärt der 27-Jährige in der "Krone". "Da spüre ich die Belastung, dauert es länger, bis ich mich erholt habe."

Vor den Saisonstart nimmt sich Dibon selbst aus dem Spiel: "Der kommt sicher zu früh." Die Zuversicht lässt er sich dadurch aber nicht nehmen: "Natürlich nagt die lange Pause an mir. Doch ich will unbedingt wieder für Rapid spielen. 90 Prozent reichen aber nicht."

Auch Djuricin bremst die Erwartungen: "Es sind bestimmte spielspezifische Bewegungsabläufe, die ihm noch Probleme bereiten. Es ist ein Prozess, der noch ein bisschen länger dauern wird."

(Heute Sport)