Rapid-Stars schwitzen in der spanischen Sonne

Über die Zwischenstationen Zürich und Valencia erreichte Rapid am Montag Nachmittag sein angepeiltes Ziel, das Winter-Trainingslager im spanischen Benidorm. Wie schon im Vorjahr bereitet sich die Mannschaft hier auf das Frühjahr vor, das mit dem 325. Wiener Derby (Allianz Stadion, Sonntag, 4. Februar, Anpfiff: 16:30 Uhr) bereits einen packenden Auftakt bereithält.

Beim Hotel Melia Villaitana angekommen, fand Grün-Weiß wieder beste Bedinungen vor: Bei Sonnenschein wird auf den benachbarten Trainingsplätzen bis zu zwei Mal täglich trainiert. Nach einer ersten Akklimationsphase und dem ersten vollen Trainingstag am Montag ist Rapid nun richtig angekommen und geht mit viel Einsatz und Engagement in die Übungseinheiten.

Trainer Djuricin begeistert

"Die Bedingungen sind optimal, wir können hier richtig Gas geben", zeigt sich auch Goran Djuricin begeistert. "Wir kannten die Gegebenheiten ja schon aus dem Vorjahr, auch deswegen sind wir wieder hierher gekommen. Der Fokus liegt in dieser ersten Woche unter anderem auf strukturiertem Spielaufbau, durch den wir dann den Weg in die gefährlichen Zonen suchen", so der Cheftrainer: "In diesen Tagen werden wir noch nicht so spritzig sein, das folgt dann erst. Jetzt steht erstmal diverse Grundlagenarbeit am Plan."

Mit dabei sind auch die im Aufbau befindlichen Ivan Mocinic, Christopher Dibon und Manuel Thurnwald, die nebenher zwar individuelle Übungen absolvieren, aber schon in leichteren Trainings mit dem Ball stehen. "Sie gehen noch nicht in die Zweikämpfe, das würde zu früh kommen. Wir machen hier mit ihnen Schritt für Schritt nach vorne, ohne Druck", betont Trainer Goran Djuricin. Weiters mitgereist sind mit Armin Mujakic und Mert Müldür zwei zunächst für das Trainingslager hochgezogene Perspektivspieler von SK Rapid II, sowie der seit dem neuen Jahr als Profispieler firmiernde Kelvin Arase, der am Montag seinen 19. Geburtstag feierte.

