Rapid-Trainer Djuricin wäre gerne "Guardiolopp"

Schwitzen für den Saisonstart! Seit Sonntag bereitet sich Rapid in Windischgarsten (OÖ) auf die Zwölfer-Liga vor. Pro Tag stehen zwei Trainingseinheiten am Programm (um 9:45 und 16 Uhr). Eines der Ziele: Die Neuzugänge sollen integriert werden. Mit Christoph Knasmüllner, Marvin Potzmann, Andrija Pavlovic und Andrei Ivan sind vier Sommer-Transfers mit an Bord. "Es geht von Tag zu Tag besser, ich hab mich gleich zu Beginn bei Rapid wohlgefühlt", versichert Ivan.

Umfrage Hat sich Rapid im Sommer gut verstärkt? Ja, die Neuzugänge sind vielversprechend

Nein, Schaub und Joelinton wurden nicht gleichwertig ersetzt

Das wird man wohl erst in den Pflichtspielen sehen

Neben der Aufbauarbeit geht es bei den Hütteldorfern vor allem um die Entwicklung neuer Spielideen. Trainer Goran Djuricin hat klare Vorstellungen. "Bei Rapid steht automatisch der Ballbesitz im Vordergrund. An dem feilen wir auch. Da versuchen wir, die Fehler zu minimieren", sagt der 43-Jährige in der "Sportzeitung".

Mischung aus Klopp und Guardiola

Der grün-weiße Coach weiter: "Aber ich bin auch ein Verfechter des Umschaltspiels. Wobei ich da nicht unbedingt sehr tief stehen, sondern eher früher die Chance nutzen möchte. Ich denke, es wäre schön, als Guardiolopp durchstarten zu können. Ich mag sowohl den Spielstil der Guardiola-Teams, als auch jenen, den Jürgen Klopp seinen Mannschaften einimpft."

Drei internationale Tests

Ob es gelingt, kann Rapid am Mittwoch unter Beweis stellen. Die Hütteldorfer treffen im Mauth-Stadion in Wels auf Slavia Prag. Vier Tage später geht es in Pinsdorf gegen den russischen Klub KS Samara. Am 14. Juli steigt schließlich im Allianz Stadion der Test-Hit gegen den Hamburger SV.

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)