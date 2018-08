Rapid-Ultras fordern Kopf von Trainer Djuricin

Vor dem wichtigen Europa-League-Play-off gegen Steaua Bukarest sorgen die Rapid-Ultras für Wirbel. In einem internen Brief in der Kurve fordert die aktive Fan-Szene der Hütteldorfer das sofortige Aus von Trainer Goran Djuricin. Auch das Präsidium bekommt sein Fett weg.

"Da die große Euphorie zu Beginn dieser Saison durch teilweise fürchterliche Darbietungen unserer Mannschaft zunichte gemacht wurde, wird es jetzt allerhöchste Zeit, um Akzente zu setzen. Nachdem sich das Präsidium dezent zurück hält, werden nun die Stimmen des Block West lauter, um nötige Veränderungen zu fordern. Neben dem Trainerposten hinterfragen wir mittlerweile auch das Präsidium, vor allem in Bezug auf die sportliche Fachkompetenz", heißt es in dem Communiqué.

Drohung für Innsbruck-Spiel

Die Fans sind aufgrund der fehlenden Titel verärgert: "Uns ist natürlich klar, dass eine weitere Trainerrochade nicht zwangsläufig Positives bewirkt. Die Trainer waren, beziehungsweise sind, bestimmt nicht alleine an der jahrelangen Titellosigkeit schuld. Nichtsdestotrotz werden wir ab heute Personaländerungen fordern und diese Forderungen, wenn nötig, beim Spiel gegen Wacker Innsbruck weiterhin lautstark kundtun."

"Die Moral und die Motivation sowie der Siegeswille und der Kampf unserer Spieler lassen ebenfalls zu wünschen übrig, auch wenn wir grundsätzlich von der Qualität des Kaders überzeugt sind. Wir sind jedoch auch davon überzeugt, dass unser Trainerteam das Potenzial der jeweiligen Spieler nicht abrufen kann, weshalb ein Trainerwechsel unumgänglich ist. Einzig und allein im Tor ist eine positive Entwicklung erkennbar", schreiben die Ultras weiter.

Der Tribünen-Brief endet mit den fetten Lettern: "GOGO RAUS!"

(Heute Sport)