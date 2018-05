Rapid-Verhandlungen um ÖFB-Legionär bestätigt

Jetzt könnte es schnell gehen. Seit rund einer Woche wird über einen möglichen Deal zwischen Rapid Wien und Heidenheim getuschelt. Es geht um die Dienste von ÖFB-Legionär Nikola Dovedan.

Der 23-Jährige wechselte im vergangenen Sommer von Altach zum deutschen Zweitligisten. Er hat Vergangenheit beim LASK, in Liefering, der Salzburg-Akademie und stammt ursprünglich aus der Jugend der Wiener Austria.

Jetzt könnte es ihn zum Stadtrivalen Rapid Wien verschlagen. Heidenheim-Vorstandsboss Holger Sanwald bestätigte das Interesse der Hütteldorfer in einem Interview mit der "Südwest Presse": "Es gibt ein Angebot und es laufen momentan Gespräche."

Rapid könne Dovedan aber nur mit einem finanziell lukrativen Angebot aus seinem Vertrag, der bis 2021 datiert ist, freikaufen.

Der Klub will ihn nicht kampflos ziehen lassen, schließlich hat Dovedan eine starke Debüt-Saison in den Beinen. In 29 Liga-Einsätzen brachte er es auf sechs Tore und fünf Assists.

(Heute Sport)