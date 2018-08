Rapid gräbt Rasen im Allianz Stadion um

Rapid Wien ist schon auf dem Weg zum Europacup-Schlager in Bratislava, dennoch herrscht reichlich Betrieb in Hütteldorf. Das Allianz Stadion bekommt einen neuen Rasen, die Traktoren werken auch bei Temperaturen von über 30 Grad im Schatten.

Der alte Rasen wurde von einem hartnäckigen Pilz befallen und wurde so an manchen Stellen zu einem regelrechten Acker. Daher musste ein neues, sattes Grün im Westen Wiens her.

Weg mit dem kaputten Rasen, her mit einer neuen Fußball-Wiese. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, denn am Sonntag wird das neue Geläuf schon mit dem Heimspiel gegen den WAC eingeweiht.

(Heute Sport)