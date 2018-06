Rapid holt 2:0-Sieg beim Debüt von Knasmüllner

Rapid Wien hat das erste Testspiel für die neue Saison erfolgreich absolviert. Beim ASK Ebreichsdorf gab es im Schüttregen einen 2:0-Sieg.

Trainer Goran Djuricin brachte mit Anrej Ivan nur einen Neuzugang von Beginn an, wirkliche Wunderdinge zeigte der Rumäne noch nicht. Es stachen vor allem die von der zweiten Mannschaft hochzogenen Albin Gashi und Aleks Kostic hervor. In der 39. Minute lufte Gashi zum 1:0 herrlich ins Netz, Kostic schlänzte die Kugel in der 44. Minute unhaltbar via Innenstange zum 2:0 rein.

In der 55. Minute feierte Neuzugang Christoph Knasmüllner sein Rapid-Debüt, auch Manuel Martic schnupperte seine ersten Minuten in Grün-Weiß. Es blieb beim 2:0, die Hütteldorfer ließen noch ein paar Chancen liegen, Tor wollte aber keines mehr gelingen.

Rapid spielte mit: Haas; Thurnwald, Sonnleitner, Müldür, Auer; Bosnjak, Schwab; Ivan, Gashi, Kostic; Berisha

Eingewechselt: Dibon, Hofmann, Galvao, Martic, Malicsek, Arase, Knasmüllner, Sobczyk und Goalie-Talent Polster.

