Rapid legt Protest ein: Blocksperre aufgeschoben

Rapid-Fans können vorerst aufatmen! Beim Heimspiel gegen den WAC am 17. März tritt die Sektorsperre noch nicht in Kraft. Wohl erst in der übernächsten Heim-Partie gegen St. Pölten muss der Block West leer bleiben.

Die Sperre der Fan-Tribüne wurde aufgeschoben, weil Rapid dagegen Protest eingelegt hat. Das Komitee, das sich mit dem Protest beschäftigt, wird die Entscheidung erst nach dem 17. März treffen, somit bleibt der Block West gegen den WAC geöffnet.

Wegen den Derby-Ausschreitungen wurde Rapid zu einer Sektorsperre für zwei Spiele verurteilt, eines davon allerdings auf Bewährung.

Für die grün-weißen geht es am Samstag mit dem schwierigen Auswärtsspiel in Altach (ab 16:00 Uhr im Live-Ticker) weiter.

(Heute Sport)