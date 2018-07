Rapid spielt Jubiläums-Saison in Traditionsfarben

Am 8. Jänner 2019 feiert Rapid Wien sein 120-jähriges Bestehen. Die Hütteldorfer tragen mit der Trikotwahl der Jubiläumssaison dem Rechnung.

Die Farben des Rekordmeisters sollen sich auch auf den Trikots wiederspiegeln. Deshalb machten die Hütteldorfer das bisherige Auswärtstrikot zum Heimtrikot. Im Allianz Stadion läuft der Rekordmeister in der grün-weiß-gestreiften Wäsch´ auf. Dazu kommen weiße Hosen und weiße Stutzen.

Aus dem neuen Auswärtstrikot machen die Hütteldorfer ein größeres Geheimnis. Das wurde nun am Donnerstag offiziell vorgestellt. Auswärts läuft Rapid künftig in Rot-Blau auf, den Gründungsfarben der Hütteldorfer. "Das ist die Erinnerung an die Wurzeln. Es soll ein gegenpol sein", erklärte Rapid-Geschäftsführer Christoph Peschek.

Für die Präsentation haben sich die Hütteldorfer etwas Besonderes einfallen lassen. Unter dem Motto "Wir sind überall zuhause" machte Rapid Fotos in allen Landeshauptstädten.

(wem)