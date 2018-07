Tolles Programm 12. Juli 2018 16:30; Akt: 12.07.2018 16:30 Print

Rapid startet mit Tag der Offenen Tür in die Saison

Pflichttermin für alle Rapid-Fans! Am Freitag steht der Tag der Offenen Tür in Wien-Hütteldorf auf dem Programm. Am Samstag testet man gegen den HSV.