Rapid trifft das Tor nicht, nur mageres 0:0 in Altach

Rapid stolpert weiter durch das Bundesliga-Frühjahr. In Altach gab es nur ein mageres 0:0, Giorgi Kvilitaia und Joelinton ließen wieder einmal hundertprozentige Torchancen aus. Die Grün-Weißen haben in sechs Spielen 2018 nur sechs Punkte geholt.

In den ersten Minuten war in der Cashpoint-Arena nicht viel zu sehen. Nach 19 Minuten hätten die Gäste aus Hütteldorf allerdings in Führung gehen müssen. Thomas Murg setzte einen Freistoß an die Latte (Schon Alu-Treffer 18 in der Saison), der Ball prallte genau zu Giorgi Kvilitaia zurück, doch der Georgier traf aus sechs Metern nicht ins leere Tor. Eine Minute später lief Joelinton alleine auf Altach-Keeper Martin Kobras zu, auch beim Brasilianer versagten die Nerven.

Chancentod Kvilitaia

Die Hausherren wurden nur einmal durch eine Standard-Situation gefährlich, Richard Strebinger hat dabei aber gut aufgepasst. Praktisch mit dem Pausenpfiff fand Kvilitaia die nächste Großchance vor, aber der Stürmer vergab wieder aus aussichtsreicher Position.

In der zweiten Hälfte lief bei Rapid auch in der Offensive nichts mehr zusammen, die Folge war eine sehr schwache Bundesliga-Partie. Die Fans im Schnabelholz durften somit keine Tore bejubeln. Während Altach mit dem Punkt gut leben kann, tritt Rapid in der Tabelle auf der Stelle. Aus sechs Frühjahrsspielen gab es nur sechs magere Zähle, in den letzten elf Spielen überhaupt nur zwei volle Erfolge.

