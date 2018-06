Rapid verkündet Transfer und Entrup-Entscheidung

Rapid sichert sich die Dienste von Christoph Knasmüllner. Der Österreicher kehrt nach einem erfolglosen halben Jahr vom FC Barnsley zurück in die Bundesliga. Im Winter war er von der Admira in die englische Championship gewechselt, konnte sich dort aber nicht durchsetzen.

Jetzt will er in Wien an die bärenstarken Leistungen aus dem Herbst anknüpfen. Knasmüllner unterschreibt bis 2021. Die Ablöse ist geheim. Der 26-Jährige erhält die Rückennummer 28.

Sein Statement zur Unterschrift in Wien:

"Vor allem in der Jugend brauchte ich einige Jahre, bis ich den richtigen Weg erkannt habe. Nachdem ich mich bei der Admira sehr gut weiterentwickeln konnte, hat es danach mit meinem England-Abenteuer nicht ganz funktioniert. Ich bin darum sehr glücklich, dass der SK Rapid auf mich zugekommen ist und wir uns auf einen Wechsel geeinigt haben. Ich kenne sowohl viele meiner neuen Mitspieler, als auch die Fans durch die Duelle mit der Admira schon sehr gut. Darum bin ich sehr zuversichtlich, dass mir die Integration in mein neues Umfeld leicht fallen wird. Wir haben eine ausgezeichnete Qualität in der Mannschaft und ich will meinen Teil dazu beitragen, damit es uns langfristig gelingt, große Erfolge zu feiern!" – Christoph Knasmüllner

Verträge mit Jelic und Entrup aufgelöst



Zwei Leihspieler werden nicht zurückkehren. Matej Jelic spielte zuletzt für HNK Rijeka. Mit dem 27-jährigen Stürmer wurde einvernehmlich die Auflösung seines ursprünglich bis Sommer 2019 laufenden Kontraktes vereinbart. Jelic kam in den Saisonen 2015/16 und 2016/17 zu insgesamt 54 Pflichtspieleinsätzen für Grün-Weiß, in denen er neun Treffer erzielen konnte.

Selbiges gilt für den zuletzt an den SKN St. Pölten verliehenen Offensiv-Spieler Maximilian Entrup, dessen Vertrag ebenso einvernehmlich aufgelöst wurde. Der 20-Jährige kam 2016 vom FAC nach Hütteldorf und brachte es auf drei Pflichtspieleinsätze in der Profimannschaft.

Die Verpflichtung von Entrup hatte vor zwei Jahren für viel Unruhe in Hütteldorf gesorgt. Der talentierte Stürmer war bei den Fans unten durch, als aufkam, dass er einst aktives Mitglied eines Austria-Fanklubs gewesen war. Es kam zu Protestaktionen des Block West.

