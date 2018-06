Rapid will rumänischen Team-Stürmer verpflichten

Der SK Rapid Wien ist laut "Krone" am rumänischen Team-Stürmer Andrei Ivan dran. Der 21-Jährige, der aktuell für den russischen Klub Krasnodar auf Torejagd geht, soll mit einem Leihgeschäft nach Wien-Hütteldorf wechseln.

Sportchef Fredy Bickel hatte Ivan einst bereits in Bern auf dem Radar. Jetzt könnte der Schweizer zuschlagen, von den Qualitäten des sechsfachen rumänischen Teamkickers scheint er hellauf begeistert zu sein. "Er kann auf der Seite und ganz vorne spielen, ist ein unglaublich guter Fußballer", schwärmt er.

In Krasnodar, wohin Ivan vor einem Jahr von CSU Craiova für drei Millionen Euro gewechselt war, konnte er sich aber nicht durchsetzen. In zehn Einsätzen gelang dem 1,85 Meter großen Rechtsfuß kein Tor. Bickel will ihn jetzt mit einer Leihe plus Kaufoption zu Rapid lotsen. "Aber mit einer Option, die für uns leistbar ist", erklärt er.

Knasmüllner-Transfer: Ablöse noch ungewiss



Mit dem ehemaligen Admira-Star Christoph Knasmüllner sollen sich die Grün-Weißen persönlich bereits über einen Wechsel einig sein. Eine Einigung in Sachen Ablöse mit dem englischen Zweitligisten Barnsley, der den offensiven Mittelfeldspieler erst im Winter verpflichtet hat, steht allerdings noch aus.

(red.)